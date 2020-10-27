За добу від COVID-19 померли 7 киян, одужали - 176, виявлено 525 нових випадків, - Кличко

За минулу добу коронавірус виявили в 525 киян, 7 хворих померли. Усього коронавірус забрав життя 706 жителів столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram написав мер Києва Віталій Кличко.

На сьогодні в столиці вже 34 887 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Так, захворіли: 301 жінка у віці від 19 до 88 років, 190 чоловіків у віці від 19 до 83 років, 14 дівчаток від 7 місяців до 17 років і 20 хлопчиків від 2 до 17 років. Захворіли також 17 медиків.

За словами Кличка, в лікарні столиці госпіталізували 88 пацієнтів, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 176 осіб. Усього коронавірус подолали 11 925 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 104, у Дніпровському - 92 і 91 випадок в Оболонському районі.

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"Ставтеся відповідально до свого здоров'я та здоров'я людей, які поруч! При перших симптомах захворювання звертайтеся до сімейного лікаря. Носіть маску і користуйтеся антисептиками, не забувайте про соціальну дистанцію! Бережіть себе!" - закликав мер Києва.



