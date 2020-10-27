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Частка Ахметова в зеленій енергетиці впала нижче 15%

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Частка Ахметова в зеленій енергетиці впала нижче 15%
Зі значним збільшенням потужностей зеленої енергетики в Україні частка компанії ДТЕК ВДЕ, яка виробляє зелену електроенергію в Україні і належить Рінату Ахметову, скоротилася до 14,8%.

Про це свідчать дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). За даними регулятора, в секторі відновлюваної енергетики працюють понад 850 компаній, на 1 серпня в Україні "зелений тариф" надано підприємствам вітрової, біо-, гідро- і сонячної енергетики із сукупною потужністю 7,273 ГВт. При цьому "зелені" потужності ДТЕК становлять 1,08 ГВт. Станом на 1 січня 2020 року в Україні було 6,4 ГВт зелених потужностей, і тоді частка ДТЕК становила приблизно 17%.

Нагадаємо, 22 жовтня група "Нафтогаз" повідомила, що отримала "зелений" тариф та ліцензію на продаж електроенергії для нової сонячної електростанції в місті Чуднів Житомирської області. Будівництво другої своєї сонячної станції компанія завершила у вересні. Пікова потужність її модулів становить 33,3 МВт. Потужність у точці з'єднання - 25 МВт. Плановий обсяг продажів електроенергії за перший рік роботи станції - щонайменше 36 500 МВт-год з очікуваним доходом 153 млн грн.

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Топ коментарі

  • 133133
    при Порошенко Ахметов своего наёмного работника не ставил на должность премьера.

    при Порошенко кум ***** не сидел в Раде
  • Super Gut
    Когда ты юн или туп и не понимаешь, как зарабатываются большие деньги, то ты всегда думаешь, что быть самым богатым человеком в самой нищей стране европы - это успех. Но когда ты начинаешь разбираться в том, почему маск, гейтс, ортега, цукерберг и др стали миллиардерами, то такие персонажи как ахметов, пинчук, коломойский, вызывают отвращение, поскольку слово "успех" в цивилизационном понятии это не про них. Ведь как можно называть "успехом" - кражу чужого имущества? Как можно брать в пример уродов, бизнес которых построен на выкачке бабла из бюджета через корупционные схемы?! Поэтому успешное будущее Украины может быть только без ахметовых-суркисов-мертведчуков-каломойш.
  • Кардан_вал
    Гадаю, що президенту треба ініціювати відкриття благодійного фонду для допомоги патріоту Ахметову...
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