МОЗ хоче додати нові методи діагностики COVID-19 і збільшити експрес-тестування до 1 млн на місяць, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я планує використовувати нові методи для діагностики коронавірусу і збільшити кількість тестування.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, міністерство планує почати використовувати тестування на антиген методом ІФА і за допомогою нових експрес-систем.

"Ми провели переговори з компаніями-постачальниками про те, яку кількість експрес-тестів на антиген вони зможуть поставити в Україну і зараз погоджуємо постанову Кабміну щодо виділення додаткових коштів на їх закупівлю. У наших планах довести кількість тестувань експрес-методами до 1 млн тестувань на місяць", - сказав він.

Міністр розповів, що на початку Україна робила лише 200 тестів на добу, сьогодні - дійшла майже до 40 тис. тестувань на добу, а в середині листопада - планує вийти на 50 тис.

"На кінець року ми вийдемо на 75 тис. ПЛР-тестувань на добу. Виходячи з динаміки захворюваності, така кількість тестувань нас не задовольняє. Нам необхідно додавати інші методи діагностики. Завершуються клінвипробування українських тест-систем на виявлення антигену методом ІФА - так ми зможемо істотно розширити тестування", - додав міністр.

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