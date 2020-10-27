В ОАСК підтвердили інформацію про окреме рішення суду щодо звільнення Ситника: Він достроково втратив повноваження директора НАБУ

Окружний адміністративний суд міста Києва завершив розгляд справи за позовом Олександра Карєєва до Національного антикорупційного бюро України. Суд визнав протиправним і скасував наказ директора НАБУ про застосування дисциплінарного стягнення до позивача, а також розпорядження директора НАБУ, яким була припинена державна служба Олександра Карєєва, і поновив його на посаді заступника керівника Головного підрозділу детективів - керівника другого підрозділу детективів НАБУ.

"Керуючись приписами процесуального кодексу, суд допустив негайне виконання рішення суду в частині поновлення позивача на державній службі в НАБУ та встановив спосіб та порядок рішення суду, а саме: зобов’язав Бюро видати наказ про поновлення Карєєва на посаді Заступника Керівника Головного підрозділу детективів – Керівника Другого підрозділу детективів, в особі відповідної службової особи, яка виконує обов’язки Директора Національного антикорупційного бюро України замість Ситника Артема Сергійовича", йдеться в заяві ОАСК, передає Цензор.НЕТ.

ОАСК розглянув заяву позивача щодо винесення окремої ухвали судом на підставі клопотання щодо встановлення способу та порядку виконання судового рішення. При цьому суд враховує, що звільнення позивача з займаної посади відбулось до 28.08.2020, а рішення суду в частині поновлення на роботі підлягає негайному виконанню вже після винесення рішення Конституційним Судом України від 28.08.2020 № 9-р/2020. А тому суд вважає, що в позивача були обґрунтовані підстави подати заяву про встановлення способу та порядку виконання судового рішення, оскільки прийняття наказу про поновлення на посаді на підставі рішення суду особою яка не має відповідних повноважень, на думку позивача, не призведе до поновлення його прав.

На підставі доказів, наданих позивачем, судом виявлено порушення закону, а саме - статей 151-2 та 19 Конституції України Артемом Ситником та посадовими особами органів державної влади щодо невиконання Рішення Конституційного Суду України від 28.08.2020 у справі № 9-р/2020 за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про призначення А.Ситника Директором Національного антикорупційного бюро".

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Суд в окремій ухвалі зазначив, що закони, інші акти або їхні окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність. Рішення КСУ незалежно від того, визначено в них порядок і строки їхнього виконання чи ні, є обов'язковими до виконання на всій території України, вони мають пряму дію і для набрання чинності не потребують підтверджень з боку будь-яких органів державної влади. Обов'язок виконання рішення Конституційного Суду України є вимогою Конституції України.

28 серпня 2020 року, відповідно до рішення КСУ, Артем Ситник достроково втратив повноваження директора НАБУ, при цьому будь-яких додаткових рішень для підтвердження зазначеного факту Конституцією України не вимагається.

Суд встановив, що зазначене рішення КСУ не виконується понад місяць, унаслідок чого штучно продовжується дія Указу Президента України від 16 квітня 2015 року "Про призначення Артема Ситника", який 28 серпня 2020 достроково втратив чинність, що є неприпустимим та суперечить принципам верховенства права. Органи державної влади, органи Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, посадові та службові особи, громадяни та їх об'єднання, іноземці, особи без громадянства, які не утримуються від застосування чи використання правового акту, а саме - Указу Президента України від 16 квітня 2015 року № 218/2015, який визнано неконституційним, порушують закон, а саме - вимоги статей 151-2 та 19 Конституції України.

Відповідно до статті 249 КАС України, суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону, може постановити окрему ухвалу і направити її відповідним суб’єктам владних повноважень для вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону.

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Окружний адміністративний суд міста Києва, з огляду на виявлені порушення законодавства під час розгляду справи за позовом Олександра Карєєва до НАБУ, задовольнив його клопотання щодо постановлення та направлення окремої ухвали в порядку частини 1 статті 249 КАС України. З метою усунення причин та умов, що призвели до порушення вимог законодавства щодо невиконання вищезгаданого рішення КСУ, ОАСК ухвалив направити окремі ухвали:

- ДБР та надати вказівку щодо реєстрації кримінального провадження за статтями 109, частиною 4 статті 382, частинами 1 та 2 статті 353 КК України щодо порушень закону;

- кожному із заступників директора НАБУ для вжиття відповідних заходів реагування та надати вказівку щодо виконання дій з виконання обов’язку, що визначений в абзаці 2 частини 5 статті 19 ЗУ "Про центральні органи виконавчої влади";

- КМУ та надати вказівку щодо вжиття заходів щодо забезпечення виконання Конституції і законів України НАБУ; спрямовування і координації роботи НАБУ з виконання рішення КСУ від 28.08.2020 у справі № 9-р/2020 та щодо визначення міністра, до сфери спрямування і координації якого буде належати діяльність НАБУ;

- РНБО та надати вказівку щодо здійснення заходів по координації і контролю діяльності НАБУ щодо виконання вищезазначеного рішення КСУ;

- Мін’юсту та надати вказівку щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань на підставі згаданого рішення КСУ.

ОАСК встановлено термін – 1 місяць для подання звітів про виконання рішення.

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