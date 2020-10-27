COVID-19: Разумков підписав постанову про створення Нацштабу з протидії біологічним загрозам на чолі із Зеленським

Голова ВР Дмитро Разумков підписав постанову, в якій Президенту рекомендується створити й очолити Національний штаб із протидії біологічним загрозам у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", відповідна інформація вказується в картці проєкту постанови №4228, опублікованому на сайті парламенту.

Так, у графі "Дата і стан проходження" зазначено, що спікер підписав його 26 жовтня.

При цьому Регламент Верховної Ради не передбачає підписання постанов Президентом. Згідно зі статтею 139, підписані спікером постанови та інші акти парламенту не пізніше наступного дня апарат ВР передає для опублікування в газеті "Голос України" та у Відомостях ВР. Постанова №4228 набирає чинності на наступний день після її опублікування.

Як повідомлялося, 20 жовтня Верховна Рада прийняла постанову №4282, згідно з якою рекомендувала Президенту створити й очолити Національний штаб із протидії біологічним загрозам у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

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Головними завданнями Нацштабу визначено введення єдиної всеукраїнської багатоканальної телефонної лінії для всіх хворих COVID-19 або тих громадян, які виявили симптоми, забезпечення ефективної безоплатної діагностики та тестування на коронавірус, відновлення системи невідкладної медичної допомоги - медичних бригад мінімального складу, а також надання додаткової доплати в розмірі до 300% місячної зарплати на немедичних працівників бригад екстреної медичної допомоги та на всіх працівників закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу при COVID-19.