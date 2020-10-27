Новини

Міністерство захисту довкілля готує четверте видання Червоної книги України

1 03011
Міністерство захисту довкілля готує четверте видання Червоної книги України
Проводиться робота з підготовки четвертої редакції видання Червоної книги України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України.

Зараз міністерство отримало результати наукових досліджень, узгоджені Національною комісією з питань Червоної книги щодо переліку видів тварин, рослин і грибів, які можуть бути включені або виключені з Червоної книги.

На основі цього готуються до затвердження оновлені списки рослинного і тваринного світу, які будуть внесені в четверте видання.

Нагадаємо, що згідно із законодавством, пропозиції про включення або виключення можуть вносити науково-дослідні установи, державні та громадські організації, а також окремі фахівці та вчені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесские пограничники выпустили из браконьерских ловушек почти 800 крабов, занесенных в Красную книгу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Олег Анатолиевич
    В Красную Книгу Украины пужно внести лес и зелёную зону Киева.
  • Старый зольдат
    Непременно внесите в неё исчезающий на территории вид "ЗеДолбоДятловый баран". Поголовье его всего за полтора года сократилось катастрофически, с 73% весной 2019 года до 7% осенью 2020 года. Министерство защиты окружающей среды готовит четвертое издание Красной книги Украины - Цензор.НЕТ 9353
  • Misha Ivanov
    ЗАНЕСТИ ТУДА В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ СВИНЕЙ И КОРОВ !!! СКОРО ИХ ИСТРЕБЯТ НА Украине !!!!!!!!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини