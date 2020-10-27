В Івано-Франківську заповнено всі лікарняні ліжка для пацієнтів із COVID-19, - міськрада

У лікарнях Івано-Франківська, які приймають хворих з підозрою на COVID-19, заповнено всі місця.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила начальниця управління охорони здоров'я Марія Бойко.

"Станом на ранок у наших лікарнях з пневмоніями і підозрами (на COVID-19. - Ред.) госпіталізовано 399 осіб. У Центральній міській клінічній лікарні - 265 осіб, упершій міській лікарні - 134 особи. Тобто всі ліжка заповнені" , - зазначила Бойко.

За її словами, за останню добу з пневмоніями доставили в дві лікарні 44 хворих. За вихідні в Івано-Франківській ОТГ коронавірус лабораторно підтвердили у 366 осіб, з них 350 є жителями Івано-Франківська.

Бойко повідомила, що госпіталізують людей виключно з високою температурою і підтвердженою пневмонією.

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