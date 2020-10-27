Мін'юст не виконуватиме рішення ОАСК щодо Ситника: немає ні правових підстав, ні повноважень, - Малюська
Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.
"Мін’юст не може вносити зміни до Єдиного державного реєстру, щоб виконати будь-яке рішення Конституційного Суду України або ж окремої ухвали.
Зміни до інформації, що містяться у реєстрах, вносяться державними реєстраторами, а Мін’юст лише розглядає скарги на дії реєстраторів та вносить дані у ЄДР виключно за результатами розгляду таких скарг.
Часи, коли у Мін’юсті була Реєстраційна служба та реєстратори, давно минули.
Тобто ані правової підстави, ані повноважень виключати інформацію про Ситника як директора НАБУ з ЄДР немає і він там залишиться
Питання про те, чи є НАБУ органом виконавчої влади, чи ні, однозначно та до кінця не вирішене. КСУ у своєму рішенні вказав, що у НАБУ є ОЗНАКИ центрального органу виконавчої влади, однак чіткої тези про те, що це таки орган виконавчої влади – немає.
Положення закону про НАБУ у частині процедури призначення директора НАБУ все ще чинні та залишаться такими до 17 грудня 2020 р.
Ну і якщо підбити підсумок, то статус-кво щодо НАБУ і його керівника не змінився
НАБУ як був, так і залишається повноцінно функціонуючим правоохоронним органом
Хоча стурбованість ОАСК я до певної міри поділяю. Прогалини у регулюванні після рішень КСУ виникають і їх будемо врегульовувати", - заявив Малюська.
Раніше Окружний адмінсуд Києва доручив Мін'юсту викреслити з держреєстру інформацію про главу НАБУ Ситника, відповідно до визначення КС.