Мін'юст не виконуватиме рішення ОАСК щодо Ситника: немає ні правових підстав, ні повноважень, - Малюська

Міністерство юстиції не може виконати рішення Окружного адмінсуду Києва, який зобов'язав відомство видалити з Єдиного держреєстру відомості про Артема Ситника як про директора НАБУ.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

"Мін’юст не може вносити зміни до Єдиного державного реєстру, щоб виконати будь-яке рішення Конституційного Суду України або ж окремої ухвали.

Зміни до інформації, що містяться у реєстрах, вносяться державними реєстраторами, а Мін’юст лише розглядає скарги на дії реєстраторів та вносить дані у ЄДР виключно за результатами розгляду таких скарг.

Часи, коли у Мін’юсті була Реєстраційна служба та реєстратори, давно минули.

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Тобто ані правової підстави, ані повноважень виключати інформацію про Ситника як директора НАБУ з ЄДР немає і він там залишиться

Питання про те, чи є НАБУ органом виконавчої влади, чи ні, однозначно та до кінця не вирішене. КСУ у своєму рішенні вказав, що у НАБУ є ОЗНАКИ центрального органу виконавчої влади, однак чіткої тези про те, що це таки орган виконавчої влади – немає.

Положення закону про НАБУ у частині процедури призначення директора НАБУ все ще чинні та залишаться такими до 17 грудня 2020 р.

Ну і якщо підбити підсумок, то статус-кво щодо НАБУ і його керівника не змінився

НАБУ як був, так і залишається повноцінно функціонуючим правоохоронним органом

Хоча стурбованість ОАСК я до певної міри поділяю. Прогалини у регулюванні після рішень КСУ виникають і їх будемо врегульовувати", - заявив Малюська.

Раніше Окружний адмінсуд Києва доручив Мін'юсту викреслити з держреєстру інформацію про главу НАБУ Ситника, відповідно до визначення КС.



