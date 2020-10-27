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Мін'юст не виконуватиме рішення ОАСК щодо Ситника: немає ні правових підстав, ні повноважень, - Малюська

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Мін'юст не виконуватиме рішення ОАСК щодо Ситника: немає ні правових підстав, ні повноважень, - Малюська
Міністерство юстиції не може виконати рішення Окружного адмінсуду Києва, який зобов'язав відомство видалити з Єдиного держреєстру відомості про Артема Ситника як про директора НАБУ.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

"Мін’юст не може вносити зміни до Єдиного державного реєстру, щоб виконати будь-яке рішення Конституційного Суду України або ж окремої ухвали.

Зміни до інформації, що містяться у реєстрах, вносяться державними реєстраторами, а Мін’юст лише розглядає скарги на дії реєстраторів та вносить дані у ЄДР виключно за результатами розгляду таких скарг.

Часи, коли у Мін’юсті була Реєстраційна служба та реєстратори, давно минули.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОАСК підтвердили інформацію про окреме рішення суду щодо звільнення Ситника: Він достроково втратив повноваження директора НАБУ

Тобто ані правової підстави, ані повноважень виключати інформацію про Ситника як директора НАБУ з ЄДР немає і він там залишиться

Питання про те, чи є НАБУ органом виконавчої влади, чи ні, однозначно та до кінця не вирішене. КСУ у своєму рішенні вказав, що у НАБУ є ОЗНАКИ центрального органу виконавчої влади, однак чіткої тези про те, що це таки орган виконавчої влади – немає.

Положення закону про НАБУ у частині процедури призначення директора НАБУ все ще чинні та залишаться такими до 17 грудня 2020 р.

Ну і якщо підбити підсумок, то статус-кво щодо НАБУ і його керівника не змінився

НАБУ як був, так і залишається повноцінно функціонуючим правоохоронним органом

Хоча стурбованість ОАСК я до певної міри поділяю. Прогалини у регулюванні після рішень КСУ виникають і їх будемо врегульовувати", - заявив Малюська.

Раніше Окружний адмінсуд Києва доручив Мін'юсту викреслити з держреєстру інформацію про главу НАБУ Ситника, відповідно до визначення КС.

Мінюст не виконуватиме рішення ОАСК щодо Ситника: немає ні правових підстав, ні повноважень, - Малюська 01
Мінюст не виконуватиме рішення ОАСК щодо Ситника: немає ні правових підстав, ні повноважень, - Малюська 02

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!! )))
  • Cтарий Кінь
    Коли один орган державної влади не здатен або не бажає виконувати рішення іншого органу державної влади зветься колапсом системи управління державою.
  • Чайка Київ
    Президента України Володимира Зеленського закликали негайно ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва. Відповідну петицію зареєстрував журналіст Данило Мокрик, вона вже набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.
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