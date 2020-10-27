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В Азербайджані відкрили перше почесне консульство України

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В Азербайджані відкрили перше почесне консульство України
В азербайджанському місті Шемахи відкрилося перше почесне консульство України. 27 жовтня відбулася урочиста церемонія з нагоди призначення почесного консула України.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Азербайджані, передає Цензор.НЕТ.

"Під час церемонії Посол України в Азербайджанській Республіці Владислав Каневський передав новопризначеному почесному консулу України в м.Шемахи Мехралі Гасимову консульський патент та вручив службове посвідчення. Сторони підписали Угоду про функції та обов’язки Почесного консула України у місті Шемахи", - повідомляє посольство.

Консульський округ Почесного консула України у місті Шемахи охоплюватиме Агдаський, Ахсуйський, Гобустанський, Гьойчайський, Ісмаіллинський та Шема хинський райони АР.

"Відкриття першого почесного консульства України в Азербайджані є свідченням високої динаміки співпраці між обома країнами та створює сприятливі умови для подальшого розширення торгово-економічних, культурно-гуманітарних та регіональних зав’язків між нашими державами", - зазначили в українському посольстві.

Мехралі Гасимов - випускник Київського інституту міжнародних відносин. Обіймав різні посади в міжнародних компаніях SAP і DeGolyer & MacNaughton Corporation, приватний підприємець.

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Топ коментарі

  • Привет
    Ждем открытия почетного консульства Украины в Азербайджанском городе Ханкенди...
  • Серый Вовк
    ХО-РО-ШО ... В Азербайджане открыли первое почетное консульство Украины - Цензор.НЕТ 7746
  • Alexey Poltorak
    Степанокерт - это совково-армянское название. Нормальное название - Ханкенди.
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