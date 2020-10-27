"Недружніми кроками" Україна відмовилася від підтримки Угорщиною своїх зусиль щодо євроатлантичної інтеграції, - Сійярто
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Рішення України заборонити в'їзд двом угорським урядовцям через те, що вона назвала втручанням у місцеві вибори, було "жалюгідним і безглуздим", - ідеться в повідомленні.
У відеозверненні Сійярто сказав, що Будапешт не отримував офіційного повідомлення про заборону на в'їзд двом угорським чиновникам.
Сійярто вітав перемогу угорських кандидатів на місцевих виборах в Україні, що, за його словами, означає, що необхідно враховувати думку угорців для майбутнього регіону, що межує з Угорщиною, де проживає велика етнічна угорська меншина.
За словами глави МЗС Угорщини, Україна зробила "недружні кроки" щодо Угорщини, викликавши угорського посла і вирішивши заборонити в'їзд двом чиновникам.
"Цим Україна дає сигнал... що вона відмовилася від підтримки Угорщиною своїх зусиль щодо євроатлантичної інтеграції", - наголосив Сійярто.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава МЗС Угорщини Сійярто в день виборів в Україні агітував за одну з партій Закарпаття.
МЗС України заявило, що "Офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України".
Пізніше стало відомо, що Україна заборонила в'їзд двом угорським високопоставленим особам через незаконну агітацію на Закарпатті.