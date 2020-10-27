"Недружніми кроками" Україна відмовилася від підтримки Угорщиною своїх зусиль щодо євроатлантичної інтеграції, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським чиновникам за агітацію на місцевих виборах було "жалюгідним і безглуздим".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Рішення України заборонити в'їзд двом угорським урядовцям через те, що вона назвала втручанням у місцеві вибори, було "жалюгідним і безглуздим", - ідеться в повідомленні.

У відеозверненні Сійярто сказав, що Будапешт не отримував офіційного повідомлення про заборону на в'їзд двом угорським чиновникам.

Сійярто вітав перемогу угорських кандидатів на місцевих виборах в Україні, що, за його словами, означає, що необхідно враховувати думку угорців для майбутнього регіону, що межує з Угорщиною, де проживає велика етнічна угорська меншина.

За словами глави МЗС Угорщини, Україна зробила "недружні кроки" щодо Угорщини, викликавши угорського посла і вирішивши заборонити в'їзд двом чиновникам.

"Цим Україна дає сигнал... що вона відмовилася від підтримки Угорщиною своїх зусиль щодо євроатлантичної інтеграції", - наголосив Сійярто.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава МЗС Угорщини Сійярто в день виборів в Україні агітував за одну з партій Закарпаття.

МЗС України заявило, що "Офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України".

Пізніше стало відомо, що Україна заборонила в'їзд двом угорським високопоставленим особам через незаконну агітацію на Закарпатті.

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