У НАТО озвучили умови отримання Україною ПДЧ: реформа СБУ, новий закон про держтаємницю і впровадження парламентського контролю, - "слуга народу" Чернєв

В Організації Північноатлантичного договору (НАТО) озвучили умови отримання Україною Плану дій щодо членства (ПДЧ) через кілька років.

Про це голова Постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат від фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв повідомив у Facebook після онлайн-спілкування із заступником генерального секретаря НАТО Мірчею Джоане, передає Цензор.НЕТ.

"Україна буде в НАТО. І вже в найближчі кілька років може отримати ПДЧ - План дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі. Але до того нам потрібно провести низку реформ, передбачених щорічними національними програмами", - наголосив Чернєв.

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За його словами, реформи, які повинна провести Україна для отримання ПДЧ, охоплюють політичні, економічні, оборонні, ресурсні, безпекові та правові аспекти. "Перш за все, це, звичайно, реформа СБУ, впровадження парламентського контролю над сектором безпеки й оборони і новий закон про державну таємницю", - заявив Чернєв.

"Звичайно, з політичних міркувань наші західні партнери не заявляють прямо, що готуються прийняти Україну в НАТО. Але надання ПДЧ автоматично означає, що країна стає кандидатом і, після завершення всіх необхідних реформ, вступає до Альянсу. Тому давайте менше слухати проросійських пропагандистів і доморощених "всепропальщиків", які заявляють, що нас ніхто ніде не чекає, і просто працювати над реформами. Доля нашого вступу в НАТО - тільки в наших руках", - заявив депутат.

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