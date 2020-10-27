Назва спецфонду "COVID-фонд" це "комунікаційний промах", - глава "Укравтодору" Кубраков

Керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков заявив, що фонд боротьби з COVID-19 випадково отримав свою назву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".

У грудні 2019 року проводили секвестр бюджету й планували виділити кошти в окремий фонд, "який вдало назвали COVID-фондом". Тоді планувалось, що 35 мільярдів отримають з коштів, які "Газпром" у вигляді штрафів виплатив "Нафтогазу". Також планували виділити стабілізаційний фонд для економіки, який спрямований на подолання наслідків коронакризи не тільки у сфері охорони здоровʼя, але й в економіці.

"Насправді "Нафтогаз" переказав 27-28 мільярдів до бюджету України, їх помістили у фонд, звідки нам сумарно видали 35 мільярдів. Я думаю, це наш комунікаційний промах, що спецфонд сформувався як COVID-фонд", — пояснив Кубраков.

Зазначимо, що цього року будівництво і ремонт доріг фінансується на 85 мільярдів гривень з трьох джерел: 31,5 мільярда від Дорожнього фонду, 19,3 мільярда — гроші під держгарантії, і 35 мільярдів з початку 2020 року анонсували як "додаткове бюджетне фінансування".

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