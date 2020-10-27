Конфлікт у Нагірному Карабасі: в Єревані назвали кількість військовополонених, які перебувають на території Вірменії та Азербайджану
Про це заявив представник Слідчого комітету Вірменії Рафаель Варданян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру.
За його словами, азербайджанські полонені отримують усе необхідне. Він зазначив, що з метою забезпечення прав військовополонених і їхньої фізичної безпеки ведеться робота з представництвом Вірменії в Європейському суді з прав людини.
25 жовтня Держдеп США заявив, що глави МЗС Вірменії та Азербайджану Зограб Мнацаканян і Джейхун Байрамов зустрілися із заступником держсекретаря США Стівеном Біганом, за підсумками переговорів оголосили про гуманітарне перемир'я в нагірнокарабаському регіоні. Режим припинення вогню набув чинності в понеділок, 26 жовтня, о 08:00 (07:00 мск).
27 вересня міноборони Азербайджану заявило, що починає "контрнаступальну операцію" у відповідь на дії ЗС Вірменії, які "обстріляли населені пункти на лінії зіткнення в Карабасі".
У Нагірному Карабасі повідомили, що артилерійського обстрілу зазнали населені пункти, в тому числі столиця Степанакерт.
У результаті військових дій є загиблі серед цивільних і військових з обох боків. У Карабасі та Вірменії оголошено військовий стан і мобілізацію. В Азербайджані оголошено часткову мобілізацію, в деяких містах запроваджено воєнний стан.
9-10 жовтня в Москві відбулися переговори азербайджанського і вірменського міністрів закордонних справ. Баку і Єреван домовилися про припинення вогню з опівдня 10 жовтня, про обмін полоненими й тілами загиблих солдатів. Однак 10 жовтня і в наступні дні обидві сторони почали звинувачувати одна одну в порушеннях і провокації.