Словаччина за кілька тижнів хоче протестувати на COVID-19 усе населення

У Словаччині влада має намір провести тести на коронавірус усім жителям країни - в ці та наступні вихідні. Населення країни становить близько 5,5 мільйона осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на словацький портал Aktuality.

Ідеться про всіх громадян Словаччини, яким понад 10 років.

Для такого загальнонаціонального тестування планують відвести дві наступні суботи і дві наступні неділі. Відповідне рішення прийняв 26 жовтня кризовий штаб країни.

У Словаччині вважають, що в разі успіху цим прикладом можуть скористатися інші країни світу.

Зазначимо, з 24 жовтня по 1 листопада влада цієї країни ввела комендантську годину.

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