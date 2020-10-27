Закриття шкіл неефективне для боротьби з пандемією коронавірусу, - ВООЗ
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Закриття шкіл є неефективним у боротьбі з пандемією коронавірусу.
Про це в Twitter повідомив директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге, передає Цензор.НЕТ.
"Закриття шкіл мало сприяє боротьбі з інфекцією, тому їх варто відкривати. Під найбільшим впливом опиняються діти, які перебувають у важкій життєвій ситуації", - йдеться в повідомленні.
Клюге додав, що діти й підлітки повинні брати участь в ухваленні рішень, що приймаються на тлі сплеску COVID-19.