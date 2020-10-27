Лукашенко про ситуацію в Білорусі: Проти нас уже розгорнули терористичну війну. Ми мусимо це припинити

Білорусь починає стикатися з терористичними загрозами.

Про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, сьогодні на нараді з підготовки шостих Загальнобілоруських народних зборів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Ви, напевно, пам'ятаєте мою заяву, коли я сказав, що ми маємо працювати акуратно, попри те, що гострий період, протестувальники ці тиняються вулицями (в основному або майже виключно в Мінську). Але, тим не менш, ми констатували факт, що ця маса, що залишилася, радикалізувалася. Ми чітко бачимо організаторів і тих, хто втілює ці ідеї, - заявив Лукашенко. - І я тоді казав, що працюємо акуратно, оскільки червону межу вони ще не перейшли. Останні кілька днів свідчать про те, що за багатьма напрямками вони цю червону межу перейшли".

"Ну як можна оцінювати те, що вже вийшли на залізницю і починають блокувати автоматику, здійснювати замикання рейок. Це може призвести до серйозних аварій на залізниці, катастроф і загибелі безлічі людей. Це дії організованих злочинних груп з ознаками тероризму. Ми починаємо стикатися з терористичними загрозами", - додав він.

Як приклад Лукашенко розповів, що в Мінську, згідно з наявною інформацією, перерізали кілька світлофорів.

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"Ламають, зносять те, що створювалося всією державою в Мінську багатьма десятиліттями або роками. А, найголовніше, люди втомилися це все терпіти", - сказав він.

Лукашенко підкреслив, що влада тоді чогось варта, якщо вона вміє себе захищати і захищати свій народ: "Тому коли перетинається червона лінія, влада має реагувати".

"У зв'язку з цими закликами з Польщі та Литви про ультиматуми і страйки (я вчора прем'єр-міністру доручав і всім практично присутнім тут): нікого не треба вмовляти - ні робітників, ні студентів, ні лікарів, ні вчителів, ні держслужбовців, - сказав він. - Зараз такий момент, коли кожен має вибирати у своєму житті ту дорогу, якою він буде рухатися".

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"Нехай визначаються, де вони хочуть жити, як вони хочуть жити", - додав Лукашенко.

Він звернув увагу, що організатори протестів у Білорусі за методичкою кольорових революцій уже пройшли 7-8 етапів.

"Залишилося зовсім небагато. Наступний етап - радикалізація. Вона відбувається. Проти нас розгорнули вже не інформаційну, а терористичну війну за окремими напрямами. Ми це мусимо припинити", - заявив білоруський лідер.