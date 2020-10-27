Українські школярі посіли призові місця на глобальному змаганні з астрономії та астрофізики, - Міносвіти
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство освіти й науки України.
"Шість юних астрономів України завоювали призові місця на I Всесвітньому електронному змаганні з астрономії та астрофізики, що проходило з 25 вересня по 23 жовтня 2020 в онлайн-режимі", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що в змаганнях, які відбулися в два етапи - індивідуальний і командний, брали участь 11 українських школярів.
За результатами всіх етапів змагань були визначені переможці.
Так, учні Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка - Святослав Лушней та Ірина Гонцовська, а також учень Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської міської ради Іван Дудяк - завоювали срібні медалі.
Учні Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка - Катерина Салтовець та Артем Сараєв, а також учень Рішельєвського ліцею Лев Тартаковський - бронзові.
Також учень Природно-наукового ліцею № 145 міста Києва Артем Дяченко отримав Почесну грамоту.
Повідомляють, що в командному турі в складі міжнародної команди друге місце зайняв учень Києво-Печерського ліцею №171 "Лідер" Владислав Вісневський.
Як наголошують, в інтелектуальних випробуваннях взяли участь 279 школярів у складі команд із 40 країн світу.