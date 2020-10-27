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Із Фонду з боротьби з COVID-19 уже витрачено 52% коштів, - Мінфін

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Із Фонду з боротьби з COVID-19 уже витрачено 52% коштів, - Мінфін
Станом на 23 жовтня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 витрачено 34,1 млрд грн з 66 млрд грн. Це становить 52% від загальної суми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

На сферу охорони здоров’я використано 5,8 млрд грн із передбачених 16,3 млрд грн або 35%. Зокрема, на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень витрачено 21 млн грн (виділено 100 млн грн); на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для медичних працівників витрачено 624 млн грн з передбачених 2,9 млрд грн. На субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем спрямовано 571 млн грн. Також на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам витрачено 2,7 млрд грн з передбачених 6 млрд грн. Кошти, виділені на придбання обладнання для приймальних відділень опорних лікарень, поки не використовувались.

У сфері соціального захисту використано 9,3 млрд грн (89%) з передбачених 10,4 млрд грн.

На забезпечення правопорядку використано 2,4 млрд грн з 2,7 млрд грн (91%).

На будівництво і ремонт доріг використано 16,3 млрд грн (47%) з виділених 35 млрд гривень. На державну підтримку сфери культури, туризму та креативних індустрій передбачено 1 млрд грн, із яких наразі використано лише 6 млн гривень.

На відновлення видатків, які були скорочені при створенні Фонду, передбачено 524 млн грн, із яких наразі використано 165 млн грн або 31%..

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Топ коментарі

  • Владимир c2a8b9e2
    Проскользнуло в статьях уже начинают говорить (помоему и министр здравохранения это говорил), что может настать время, что врачам придётся выбирать - кого спасать, а кого нет. Поэтому на мысль приходит одно - не потрачено 52% средств, а РАЗВОРОВАНО! Из Фонда по борьбе с COVID-19 уже потрачены 52% средств, - Минфин - Цензор.НЕТ 7188
  • Підлога Маккартні
    А если будет стоять выбор спасать обычного работягу Васыля и *********** зеленского. То кого будут лечить и почему именно зеленского? Із Фонду з боротьби з COVID-19 уже витрачено 52% коштів, - Мінфін - Цензор.НЕТ 3446
  • Олексій Миколайович b9eb4df5
    "ВИ зробили це разом!"
    Із Фонду з боротьби з COVID-19 уже витрачено 52% коштів, - Мінфін - Цензор.НЕТ 9752
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