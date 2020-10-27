Найманці РФ із початку доби один раз порушили режим тиші, застосувавши АГС поблизу Водяного, - Міноборони

Із початку доби найманці РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.

"Станом на 12:00 поточної доби російсько-окупаційні війська один раз відкривали неприцільний вогонь на донецькому напрямку. Близько 11:00 противник застосував автоматичний гранатомет поблизу Водяного", - йдеться в повідомленні.

Так, на ворожі провокації українські підрозділи вогню у відповідь не відкривали. Бойових втрат серед українських підрозділів немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу тричі порушив режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши гранатомети і стрілецьку зброю. Втрат немає, - штаб