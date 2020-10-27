ФРУПЕК просить Кабмін не списувати старі вагони: "Це призведе до перебоїв у роботі української енергосистеми"

Ініціатива Мінінфраструктури щодо скорочення строків експлуатації залізничних вагонів дестабілізує роботу підприємств вугільної галузі.

Про це йдеться в заяві Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу (ФРУПЕК), розміщеній на офіційному сайті.

"Обмеження, що пропонуються по вагонам, ставлять під ризик стабільну роботу вугільних підприємств та частково енергосистеми", - наголосили у Федерації.

За їхньою оцінкою, через списання вагонів виникне їх дефіцит, що змусить вантажоперевізників фінансувати закупівлю нових вагонів, внаслідок чого зросте вартість залучення вагонів під перевезення вугілля.

"Це, в свою чергу, спричинить зростання цін на вагони як мінімум в 2 рази та відповідне підвищення вартості транспортування вугілля", - зазначається в заяві. У ФРУПЕК також вважають, що це рішення призведе до зростання тарифів "Укрзалізниці". Що також підвищить собівартість вугільної продукції та погіршить її конкурентоспроможність на внутрішньому ринку в порівнянні з альтернативними видами палива.

"Зниження обсягів перевезень залізницею через нестачу парку, на нашу думку, призведе не тільки до зростання цін на вагони, а стимулюватиме зростання державно регульованих тарифів АТ "Укрзалізниця" для покриття її витрат на утримання залізничної інфраструктури в умовах скорочення доходів та збільшення інвестицій в оновлення вагонного парку", - наголосили у ФРУПЕК, і закликали уряд доопрацювати проект рішення, запропонований Мінінфраструктури.

Раніше в "Укрметалургпромі" заявили, що прийняття Мінінфраструктури рішення про обмеження терміну використання вантажних вагонів понад нормативний термін призведе до дефіциту вагонів і скорочення промислового виробництва.

В свою чергу віце-президент Всеукраїнської Аграрної Ради Михайло Соколов назвав наміри Мінінфраструктури списувати робочі вагони тільки через вік дуже дивним рішенням, наголосивши, що вагони потрібно списувати виходячи з їх технічного стану, а не терміну експлуатації.

Нагадаємо, 8 жовтня Міністерство інфраструктури України опублікувало проекту Наказу "Про затвердження Порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті", яким передбачено скорочення в Україні вагонного парку шляхом заборони продовження терміну використання вагонів з строком експлуатації, що перевищує нормативний. Згідно з проектом Наказу, обмеження пропонується застосувати в тому числі і до напіввагонів — найбільш масового виду парку, в якому перевозиться практично увесь обсяг вугільної продукції. Зокрема, пропонується заборонити продовжувати термін експлуатації напіввагонів старше 33 років (1,5 нормативних терміни служби) з поступовим зменшенням граничного терміну служби з 33 років до 22 в період 2021-2029 років, окрім вагонів, для яких термін на даний момент вже продовжено.