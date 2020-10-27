Єрмак про критику на адресу Татарова: не знайшов чогось такого, що змусило б мене засумніватися в його призначенні

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що виступів Олега Татарова на підтримку бійців "Беркуту" в 2014 році він "не бачив".

Про це Єрмак заявив в інтерв'ю виданню "Бабель", передає Цензор.НЕТ.

"Ми перевіряємо кожного кандидата. Я не знайшов чогось такого, що змусило б мене засумніватися в цьому рішенні", - сказав голова ОП про призначення Татарова.

На слова журналіста, що Татаров на брифінгу міліції в 2014 році говорив, що протестувальники на Майдані били "Беркут", заявив: "Чесно кажучи, я цього не бачив, такої інформації в мене не було. Ось я народився в період Радянського Союзу, ще на першому курсі вивчав політекономію і речі, які сьогодні згідно із законом (про заборону Комуністичної партії. - ред.) є протизаконними. Це ж не означає, що я поділяю ці погляди. Якщо людина порядна і професійна, мене цікавить насамперед її ефективність. Хтось справляється, хтось - ні, вирішуємо по ходу".

Як повідомлялося, Зеленський призначив Татарова заступником керівника Офісу президента 6 серпня. Татаров повідомив, що буде займатися формуванням державної політики у сфері правоохоронної діяльності, забезпеченням гарантій нацбезпеки у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини.

Татаров із 2011 року був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України. Після люстрації з 2014 року займався адвокатською практикою як керуючий партнер адвокатського об'єднання "Татаров Фариннік Головко".

Як адвокат Татаров захищав колишнього голову Адміністрації Президента часів Януковича Андрія Портнова. У квітні проти його призначення в Офіс Президента виступила Ініціативна група постраждалих на Майдані.

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