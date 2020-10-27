Заступниця голови ОП Ковалів захворіла на коронавірус, інфіковані також чоловік і діти

Заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів повідомила, що вона разом із чоловіком і дітьми захворіла COVID-19.

Про це Ковалів повідомила на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша сім'я також поповнила невтішну статистику. На жаль, разом із чоловіком і дітьми отримали позитивні тести на COVID-19. Незважаючи на те, що ми чітко дотримувалися всіх санітарних норм, ця хвороба не оминула й нас стороною. Вірус дуже близько, поруч із нами", - йдеться в повідомленні.

Ковалів закликає носити маски, уникати масових скупчень людей, дотримуватися соціальної дистанції, мити руки і берегти себе та оточуючих.

"Почуваємося задовільно, під наглядом лікаря. Як і передбачено санітарно-епідеміологічними заходами, повідомили всім, із ким контактували минулого тижня. Перебуваємо на самоізоляції", - підсумувала заступник голови ОП.

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