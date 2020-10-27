Новини • Репресії в Білорусі, Революція в Білорусі

Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю

12 625165
Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, закликав відрахувати студентів, які виходять на протести.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське видання TUT.by в Telegram.

"Прийшли вчитися - вчіться, хто хоче, той нехай вчиться. Хто вийшов, порушуючи закон, на несанкціоновані акції - він позбавляється права бути студентом. Будь ласка, відправте їх, як я говорив, кого в армію, а кого на вулицю. Нехай ходять по вулиці, але вони повинні бути відраховані з вишу. Те ж саме - викладачі, їх теж одиниці, які гидко поводяться у вишах", - повідомив Лукашенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ОМОН розігнав мітинг студентів у Мінську. ВIДЕО

Нагадаємо, в ніч із неділі на понеділок минув термін оголошеного Світланою Тіхановською владі Білорусі ультиматуму. Його вимоги - Лукашенко повинен оголосити про відхід, насильство на вулицях має зупинитися повністю, всі політв'язні повинні бути звільнені - не були виконані.

У зв'язку з цим у Білорусі почався загальний страйк. До протестів приєднуються великі заводи і студенти, люди перекривають дороги і стають у ланцюг.

Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю 01

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Лукашенко потребовал отчислить из вузов протестующих студентов: Отправьте их в армию, а кого на улицу - Цензор.НЕТ 9635 Лука, в армию низя, а то украдут с оружейки автомат и свергнут твой режим Лукашенко потребовал отчислить из вузов протестующих студентов: Отправьте их в армию, а кого на улицу - Цензор.НЕТ 152
  • иван иванов 3a7182c3
    Які ты ліцвін?Маскаль ты,псіна!
  • Andriy Kalnyshevsky
    вот что бывает если дать неограниченую власть дол@бу-популисту...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини