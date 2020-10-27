Потрібно захистити право українців на гарантійний ремонт і заміну браку, - Гетманцев

Для ухвалення в сесійній залі Верховної Ради комітет з питань фінансів, податкової та митної політики розробив законопроєкт, який покликаний посилити захист прав споживачів.

Як повідомляють ЗМІ, депутати розробили законопроєкт, який передбачає зобов'язати всіх підприємців-торговців складною побутовою технікою, а також дорогими товарами і послугами проводити всі операції через реєстратори розрахункових операцій.

Отриманий покупцем фіскальний чек РРО захистить його права споживача: продавці більше не зможуть відкрутитися від виконання гарантійних зобов'язань або заміни браку - копії таких фіскальних чеків будуть зберігатися на спеціальних серверах податкової служби.

"З 1 січня 2021 року використання РРО стає обов'язковим для фізосіб - платників єдиного податку з окремих ризикових видів діяльності. Це продаж ювелірних виробів, текстилю, діяльність у сфері туризму, ресторанів, торгівля в інтернеті. Усі ці галузі, на жаль, повністю перебувають у тіні. тобто завозиться контрабанда, і вся продукція реалізується на тіньовому ринку. Але з 1 січня вони фіскалізуются - держава буде контролювати розрахункові операції таких підприємців", - розповів про законодавчі нововведення Данило Гетманцев, глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як зазначають журналісти, законодавчі нововведення, крім посилення захисту прав споживачів, також покликані боротися з "тінню" і контрабандою, що створить рівні умови для роботи бізнесу в Україні - "ухильники", контрабандисти і продавці "лівих" товарів потраплять під державний контроль, і вже не зможуть скласти нечесну конкуренцію законослухняним продавцям та імпортерам легальної імпортної техніки і продукції.

"Довгоочікувана дорога покупка часто може обернутися розчаруванням: поломка в перші ж дні, брак або неможливість отримати гарантійний сервіс через те, що куплений споживачем товар - "сірий" або проста контрабанда. Радість від покупки перетворюється на виснажливий пошук справедливості: конфлікти з продавцем, відмови сервіс-центрів..., - описали журналісти нинішню ситуацію. - Край цьому покладе впровадження реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Споживач під час покупку отримує чек, копія якого зберігається на серверах податкової служби. Продавець несе повну відповідальність за проданий ним товар. Таким чином законодавець насамперед захищає інтереси 40 мільйонів українців-споживачів".

Серед додаткових позитивних ефектів журналісти відзначили детінізацію сфери торгівлі і захист українських споживачів від сумнівних контрабандних товарів: "Усупереч поширюваним противниками впровадження РРО серед підприємців фобій, обов'язковий фіскальний контроль не торкнеться дійсно малого і мікро-бізнесу", - зазначають журналісти. Автори законопроєкту суттєво розширили перелік видів діяльності, які не підпадають під обов'язкове використання РРО.

"Немає сенсу контролювати магазин квітів площею 30 кв. м, він просто не може заробити стільки, скільки заробить магазин електроніки площею 100 квадратів. Але останній може перевищити ліміт грошового обороту і подати звітність, в якій про таке перевищення - ні слова. Мовляв, ми в межах ліміту працюємо, а насправді решта прибутку йде в обхід податкової, і страждає державний бюджет", - розповів Данило Гетманцев журналістам, пояснюючи загальну логіку законодавців, які вирішили звільнити малий і мікро-бізнес від надмірного фіскального контролю та використання РРО. Фіскальний контроль під час торгівлі дорогою апаратурою, ювеліркою, гаджетами також дозволить підвищити надходження до бюджетів - збори на митниці при імпорті багатьох товарних позицій, а також неможливість ухилення представниками бізнесу від сплати податків під час "сірої" торгівлі товарами сумнівної якості.

"Додатковим ефектом стане усунення корупції, - додають автори матеріалу. – Адже "схеми" під час імпорту обкрадають бюджет, роблять злочинцями-корупціонерами держслужбовців і бізнесменів. А страждають, у кінцевому підсумку, споживачі і "білий" бізнес - чесним продавцям важко конкурувати з "лівим" дешевшим товаром".