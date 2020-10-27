Окупація Криму буде заважати вступу України в НАТО, - Лінкявічюс

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що перешкодою вступу України в НАТО є не тільки конфлікт на Донбасі, що триває, а й російська окупація Криму.

Про це Лінкявічюс заявив в інтерв'ю "Європейській Правді", передає Цензор.НЕТ.

"Нинішня ситуація, війна з Росією, грає не на вашу користь. Правила НАТО такі, що Альянс не буде запрошувати до членства державу, на території якої йде війна - незалежно від того, хто є агресором, а хто жертвою. Але одного разу момент готовності настане, якщо ви збережете курс, а суспільство його в цілому підтримає", - наголосив глава МЗС Литви.

За його словами, перш за все перешкодою для вступу України в Альянс є конфлікт на Донбасі. Однак кримське питання теж може стати проблемою, додав чиновник.

"Звичайно, те, що держава має проблеми зі здійсненням суверенітету і з територіальною цілісністю (ідеться про окупований Крим. - ред.) - це також важливий аргумент. Але в цьому випадку має вагу тому, що Україна не несе за це відповідальності, і це - важливий контраргумент. Але в будь-якому випадку свого часу всі ці питання повинні бути вирішені", - сказав Лінкявічюс.

На уточнююче питання, чи повинна Україна вирішити кримське питання до вступу в НАТО, він відповів ствердно: "Звичайно, до членства. Але і запрошення до членства не прийде швидко, повірте. Це Україні теж треба розуміти. У Литви це зайняло 10 років".

"Але не варто на цьому фокусуватися. Краще продовжувати реформи. І зміни мають бути не тільки у військовій сфері, а й в економіці, в питаннях демократичних свобод. НАТО - це не просто про армію. Критерії НАТО багато в чому збігаються з тими, які потрібні для зближення з ЄС", - додав Лінкявічюс.

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