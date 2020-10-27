Місцеві вибори в Україні були вільними й конкурентними, - спостерігачі ENEMO

У Європейській мережі організацій із моніторингу виборів ENEMO повідомили, що попередньо оцінюють минулі місцеві вибори в Україні як вільні та конкурентні, добре організовані. Водночас спостерігачі мають низку зауважень.

Про це повідомив під час прес-конференції глава місії в Україні Златко Вуйович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, місцеві вибори відбулися за новим Виборчим кодексом, який відрізняється істотними змінами у виборчій системі.

"Нормативно-правова база забезпечує належні умови для проведення виборів відповідно до міжнародних стандартів. Останні реформи в цілому ще більше зміцнили правові рамки, хоча не всі рекомендації спостерігачів були враховані", - пояснив Вуйович.

ENEMO вважає, що використання комбінації пропорційної і мажоритарної виборчої системи для виборів місцевих органів влади в цілому є обґрунтованим, але створює деякі складності як для посадових осіб, які здійснюють підготовку та проведення виборів, так і для виборців.

"Тому ще більший акцент слід було зробити на підготовці посадових осіб органів управління виборчим процесом та освіті виборців. Схвалюється введення відкритих партійних списків для виборів місцевих депутатів для населених пунктів, які налічують понад 10 тис. виборців, оскільки це підвищує прозорість і підзвітність. Ухвалення обов'язкової гендерної квоти для партійних списків було також позитивним кроком на шляху до більш високого рівня представництва жінок у політичному житті, хоча ENEMO відзначає, що не існує зобов'язання замінювати на кандидата такої самої статі депутата, який залишає свій пост", - додав Вуйович.

ENEMO зазначає, що ЦВК продемонструвала свій професіоналізм і діяла в основному прозоро, старанно, працюючи для дотримання всіх термінів календаря виборів, разом із тим, комісія не надала онлайн-реєстру скарг на рівні виборчої адміністрації, обмежуючи таким чином прозорість процесу розгляду скарг.

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Заступник глави місії ENEMO в Україні П'єр Пейтьє зазначив, що майже півмільйона українських виборців були позбавлені права голосу на цих виборах через рішення Верховної Ради не проводити вибори в 18 громадах Донецької та Луганської областей через проблеми безпеки, спричинені конфліктом, який досі продовжується на Сході України та в Автономній республіці Крим".

"Схвалюються нові спрощені процедури щодо реєстрації виборців, які полегшують участь у виборах внутрішньо переміщених осіб, економічних мігрантів і виборців без реєстрації. Проте було подано небагато запитів, і мало виборців скористалися цією можливістю зареєструватися для участі у виборах, однак також було відзначено деякі випадки зловживання цією процедурою", - додав він.

Зазначають, що переважна більшість співрозмовників ENEMO висловила занепокоєння з приводу зловживання адміністративним ресурсом і посадовими повноваженнями.

"Незважаючи на посилені санкції проти прямого і непрямого підкупу виборців у Виборчому кодексі, місії також повідомляли про велику кількість схем купівлі голосів. Крім того, відсутність верхньої межі витрат кандидатів на передвиборні кампанії, політичні партії і кандидати, не дотримувалися вимог фінансової звітності, а також обмежені можливості нагляду ТВК створюють нерівні умови та обмежують прозорість фінансування виборчих кампаній", - додав Пейтьє.

Також він зазначив, що забезпечується свобода висловлення поглядів, а медіапростір продовжує бути різноманітним, хоча упереджене висвітлення в ЗМІ та прихована реклама (джинса) залишаються проблемою. ENEMO вважає недостатнім набір санкцій, який є в розпорядженні Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

"Масштаб розгортання міжнародних місій із моніторингу виборів в Україні під час цих виборів був значно обмежений через пандемію COVID-19, що в свою чергу обмежило можливість подальшого збільшення рівня прозорості виборчого процесу", - наголосив Пейтьє.

В ENEMO зазначили, що ця заява є попередньою, зробленою в процесі очікування остаточного підрахунку голосів і підбиття підсумків.

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