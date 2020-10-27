В Одесі працівники ДВК підробили протоколи підрахунку голосів: ставили підписи на підвіконні в коридорі, - поліція

Підписи за відсутніх членів комісії ставили в коридорі на підвіконні. За фактом підробки виборчої документації розпочато розслідування.

Як повідомив відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, порушення помітили правоохоронці, які супроводжували представників цієї ДВК у територіальну виборчу комісію для здачі документації, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, поліцейські побачили, як заступник голови комісії і секретар просто на підвіконні в коридорі ставлять підписи за відсутніх членів ДВК на протоколах про підрахунок голосів. У главку наголосили, що своїми діями зловмисники порушили процедуру оформлення і здачі виборчої документації.

Слідчо-оперативна група, викликана на місце події, вилучила сфальсифіковані протоколи, а членів комісії повернула в ДВК для усунення недоліків у роботі.

За фактом підписання протоколів не на засіданні виборчої комісії поліцейські почали провадження за ч. 4 ст. 158-3 (Фальсифікація, підробка, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення тощо) Кримінального кодексу України.

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У межах розслідування призначено низку експертиз, в тому числі почеркознавчу. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 5 років.