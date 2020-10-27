На фейковій виборчій дільниці в Соснівці "проголосували" 379 осіб

На незаконній виборчій дільниці в селі Соснівка Сумської області "проголосували" 379 осіб.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Поки роботу самопроголошеної комісії не припинили співробітники поліції, в голосуванні взяли участь 379 осіб", - ідеться в повідомленні.

Таким чином було створено перешкоду здійсненню виборчого права всіх цих громадян.

В Офісі генпрокурора зазначили також, що в незаконних бюлетенях, якими пропонували обрати голову сільської ради Соснівки та депутата Соснівської сільської ради, було зазначено тільки по одній кандидатурі.

Зазначимо, в Соснівці проживає понад 1000 осіб.

Нагадаємо, 25 жовтня на Сумщині фейкова виборча комісія організувала голосування в сільраду Соснівки. Поліція почала кримінальне провадження.

27 жовтня повідомлено про підозру голові фейкової дільничної виборчої комісії в Соснівці.

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