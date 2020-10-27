На фейковій виборчій дільниці в Соснівці "проголосували" 379 осіб
Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
"Поки роботу самопроголошеної комісії не припинили співробітники поліції, в голосуванні взяли участь 379 осіб", - ідеться в повідомленні.
Таким чином було створено перешкоду здійсненню виборчого права всіх цих громадян.
В Офісі генпрокурора зазначили також, що в незаконних бюлетенях, якими пропонували обрати голову сільської ради Соснівки та депутата Соснівської сільської ради, було зазначено тільки по одній кандидатурі.
Зазначимо, в Соснівці проживає понад 1000 осіб.
Нагадаємо, 25 жовтня на Сумщині фейкова виборча комісія організувала голосування в сільраду Соснівки. Поліція почала кримінальне провадження.
27 жовтня повідомлено про підозру голові фейкової дільничної виборчої комісії в Соснівці.