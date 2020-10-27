Політика ЄС щодо України не змінилася: Київ і Будапешт мають вирішити двосторонні проблеми, ґрунтуючись на принципах добросусідства, - Стано

У Європейському Союзі вважають, що Україна й Угорщина мають вирішити існуючі протиріччя, ґрунтуючись на європейських цінностях, позиція ЄС щодо Києва залишається незмінною.

Так у вівторок у Брюсселі прокоментував ситуацію, що склалася у відносинах Києва і Будапешта, представник Зовнішньої дипломатичної служби ЄС Пітер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Єдине, що може зробити ЄС, так це заохотити всіх, хто залучений до двосторонніх питань, намагатися вирішити їх, ґрунтуючись на цінностях і принципах ЄС і на принципі добросусідських відносин", - констатував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Недружніми кроками" Україна відмовилася від підтримки Угорщиною своїх зусиль щодо євроатлантичної інтеграції, - Сійярто

Говорячи про європейські прагнення України, Стано знову підтвердив сказане від імені всіх 27 країн-членів ЄС про те, що "Україна - важливий сусід, країна, з якою у нас є величезна співпраця - у нас є Угода про асоціацію, яка є найбільш амбітною серед наших партнерів, і ми як ЄС віддані продовжувати цю тісну співпрацю з Україною для того, щоб наблизити її якомога ближче до ЄС, реагуючи на амбіції українського народу і досягнуті українською владою результати".

"Немає змін у політиці ЄС, як це було сказано неодноразово, коли йдеться про Україну, що було підтверджено не так давно на саміті Україна-ЄС", - запевнив представник європейської дипломатії.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про можливу підтримку Угорщиною майбутніх рішень ЄС щодо України, Стано сказав: "Не моя роль коментувати заяви у сфері двосторонніх відносин між двома країнами. Немає змін у рішеннях ЄС, які стосуються України, немає змін у позиції ЄС щодо України. Щодо того, що хтось щось може сказати або сказав, то ЄС продовжує тісну співпрацю з Україною, ґрунтуючись на дуже чіткому наборі критеріїв, очікувань і домовленостей, і на цей момент це не змінюється. Я не буду спекулювати тим, може чи ні це змінитися пізніше. Рішення в ЄС ухвалюються одноголосно, коли йдеться про треті країни, особливо якщо в них є амбіції якомога ближче бути до ЄС", - пояснив він.

Також читайте: МЗС вручив послу Угорщини ноту протесту в зв'язку з агітацією угорських чиновників на користь однієї з партій на місцевих виборах у Закарпатті: Це неприпустимо

При цьому представник ЄС наголосив на важливості того, "щоб відносини між окремими країнами-членами і Україною продовжували розвиватися, ґрунтуючись на принципах і цінностях ЄС і добросусідства, і щоб усі проблеми, які є між двома країнами, були вирішені безпосередньо цими двома країнами".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава МЗС Угорщини Сійярто в день виборів в Україні агітував за одну з партій Закарпаття.

МЗС України заявило, що "Офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України".

Пізніше стало відомо, що Україна заборонила в'їзд двом угорським високопоставленим особам через незаконну агітацію на Закарпатті.

У відповідь глава МЗС Угорщини Сійярто пригрозив заблокувати євроатлантичну інтеграцію України.