На Буковині в ТВК зникли 9 бюлетенів, відкрито кримінальне провадження, - МВС

Під час здачі бюлетенів у Кіцманську ТВК голова дільничної виборчої комісії виявила відсутність кількох бюлетенів щодо виборів депутатів обласної ради. Зараз поліцейські з'ясовують обставини події і встановлюють осіб, причетних до зникнення виборчої документації. За такі дії винним особам загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Порушення виборчого законодавства зареєстрували 26 жовтня співробітники Кіцманського відділу поліції. Зокрема, під час здачі бюлетенів у Кіцманську територіальну виборчу комісію 43-річна голова однієї з дільничних виборчих комісій виявила відсутність 9 бюлетенів із виборів депутатів Чернівецької обласної ради.

Слідчі Кіцманського відділу поліції внесли відомості про порушення в Єдиний реєстр досудових розслідувань із правовою кваліфікацією частини 3 статті 158-1 (незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більш ніж один раз, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 7 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 5 років.

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