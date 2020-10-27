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Нові карантинні обмеження будуть розглядатися при 15 тисячах випадків COVID-19 на добу, - Ляшко

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Нові карантинні обмеження будуть розглядатися при 15 тисячах випадків COVID-19 на добу, - Ляшко
Можливість введення нових карантинних обмежень буде розглядатися в разі виявлення 15 тис. нових випадків захворювання COVID-19 на добу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Цифра є - 15 тис. хворих на добу. Після цього будемо говорити про наші плани на найближчий період. У той же час ми не говоримо, що вже завтра будемо щось вводити. 15 тис. хворих на добу - це в нас ще є запас міцності, який дозволить відреагувати без колапсу для системи охорони здоров'я", - зазначив Ляшко.

Головний санлікар наголосив, що ця цифра (15 тис. хворих на добу. - ред.) актуальна при рівномірному розподілі хворих на території країни, при цьому для окремих регіонів вона може бути нижчою.

"Ця цифра (для кожного регіону. - ред.) прорахована. Зараз ми її не публікуємо, оскільки чекаємо 1 листопада, коли на місцях повинні бути використані субвенції і підведено кисень до більшості ліжок. Після цього потужності системи охорони здоров'я повинні змінитися", - пояснив Ляшко.

За словами Ляшка, зараз для хворих на коронавірус відведено близько 52 тис. ліжок, із них 17 тис. забезпечені кисневою підтримкою.

"У зв'язку зі зростанням кількості хворих і збільшенням кількості ліжок відсоток забезпеченості підведеним киснем на сьогодні становить 40%. Нам потрібно ще вдвічі наростити ці потужності, щоб підготувати систему охорони здоров'я до повноцінного реагування", - зазначив головний санлікар.

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Топ коментарі

  • Андерсен a4cbf7de
    А "гарант" совсем недавно говорил про 9,5 тыс в сутки. Или уже все, 9,5 это уже на днях.. нужно увеличивать . Так давайте сразу 20 тысяч ( ну что б потом опять не менять в попыхах)
  • die Sonne b2a94bf7
    Эти клоуны ничего не делают. Просто сидят и ждут когда будет 15 тыщ.
  • Юрій Шевченко 794dbdb1
    ЧЕМ ВЫ СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ЗАНИМАЛИСЬ, УРОДЫ? НЕСЛИ ЕЖЕДНЕВНУЮ ЛОЖЬ И БРЕД С ТЕЛЕЭКРАНОВ? Про своё "чемпионство в борьбе с вирусом"? Про "200 апрельских тестов" и липовый "рост в 150-200раз"? Про зелины "10 млн. лабор. (ПЛР) тестов из Китая", превратившиеся за 2 дня в "50 тысяч"? Где обещанные свои ТЕСТЫ НА АНТИТЕЛА? Те, которые по вашим словам, "проще, дешевле, точнее и надёжнее, чем тесты ПЛР" и которые "смогут делать даже семейные врачи в кол-ве до 1млн. в месяц". Вы о них свистите уже два месяца и что? "СИНЕВО" привезла такие же из Австрии и зарабатывает деньги. Вы с ними в доле? Максимально затягиваете начало использования своих бесплатных???
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