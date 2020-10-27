Чинна влада в Кривому Розі намагається не допустити другого туру виборів мера, - "слуга народу" Криворучкіна

У партії "Слуга народу" заявили, що результати виборів у Кривому Розі, де зафіксували близько 150 порушень, можуть свідчити про те, що чинна влада на чолі з Юрієм Вілкулом намагалася вплинути на виборчий процес і не допустити проведення другого туру.

Про це під час пресконференції 27 жовтня заявила народний депутат від "СН" Олена Криворучкіна. За її словами, результати екзитполів свідчать про те, що кандидати від пропрезидентської партії мають найвищий рівень підтримки.

"Відразу два екзит-поли – фонду" Українська політика" і екзит-пол "Студії Савіка Шустера" і телеканалу "Україна 2 " показали перемогу нашої партії до міськради. Дані цих екзит-полів майже ідентичні. За цими ж даними чинний мер має розрив з кандидатом в мери від "Слуги народу" Дмитром Шевчиком менше 10%. Але по протоколам виходять принципово різні результати. Дивно, що результати не співпали саме в Кривому Розі", – зазначила вона.

Криворучкіна додала, що міськвлада продовжує використовувати відпрацьовані "схеми".

"Така розбіжність дозволяє нам зробити висновок, що місцева влада використовує вже звичні, традиційні схеми. Якщо говорити в цілому – якщо людина навчилася грабувати, то йому вже все одно, що грабувати – гроші або голоси людей", – підсумувала нардеп.

Відзначимо, за даними екзит-полу, проведеного спільно "Савік Шустер Студією" і телеканалом "Україна 24" з використанням інструментів соціологічної компанії Liberty Report, на виборах мера Кривого Рогу відрив між чинним мером Юрієм Вілкулом та Дмитром Шевчиком незначний. За Вілкула проголосували 42,8% жителів міста, за Шевчика – 31,01%. Саме між ними йде основна боротьба.