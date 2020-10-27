На Миколаївщині фейкова виборча комісія організувала голосування в сільраду Чаусове, поліція перевіряє ситуацію

Правоохоронці проводять перевірку ситуації з незаконними виборами голови і депутатів сільської ради в селі Чаусове-2 Миколаївської області.

Про це повідомила речниця ГУ Нацполіції України в Миколаївській області Олена Бережна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У поліції зазначили, що зараз вирішується питання про надання цій події правової кваліфікації.

"Як відомо 25 жовтня в селі Чаусово-2 Первомайського району було створено самопроголошену виборчу дільницю, де селяни начебто обирали свого голову та депутатів. Жодних правових наслідків ця подія наразі не має. Ніхто із заявою про злочин не звертався. Проте поліція проводить перевірку даної ситуації, вирішується питання щодо надання правової кваліфікації цій події", - сказала Бережна.

Координатор спостереження громадянської мережі ОПОРА за виборами в Миколаївській області Дмитро Баштовий зазначив, що відповідальність за такі дії може настати тільки в тому випадку, якщо люди назвуть себе переможцями виборів і заявлять про свою владу.

"Питання в тому, чи перебиратиме Чаусівська сільрада на себе якісь владні повноваження. Тоді цим має зайнятися СБУ. Воно проінформоване про дану подію. Якщо це станеться, тоді можна буде сказати, що у нас з’являється якийсь відокремлений, незаконний орган місцевого самоврядування, який може посягати на територіальну цілісність нашої держави. Нічого подібного поки що не відбувається. Так, люди прийшли, проголосували там на якихось надрукованих ними ж самими папірцях, це їхня справа. Кожен може висловити свою думку. Але все це наразі не має правових наслідків", – каже Баштовий.

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Зазначається, що головний ініціатор і організатор цих "виборів", колишній народний депутат, голова ГО "Всеукраїнське об'єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян "Порятунок села" Аркадій Корнацький вважає, що чергові місцеві вибори в Чаусове-2 повністю відповідають нормам Конституції та постанови Верховної Ради України "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році".

Мешканці Чаусове-2 на зборах членів громади ще 29 серпня ухвалили рішення зберегти сільську раду і разом з нею село. Від антиконституційного "об’єднання в ОТГ" селяни категорично відмовилися, отож і вирішили обрати собі депутатів та сільського голову", - зазначив Корнацький, який і є кандидатом на посаду сільського голови.

Зазначається, що самопроголошена комісія зареєструвала кандидатом на посаду сільського голови не тільки його, а й 12 кандидатів у депутати сільської ради на 12-ти сільських округах.

В ОПОРІ повідомили, що більшість селян прийшли саме на цю "дільницю", розташовану в приватному будинку, і тільки невелика кількість голосували на офіційній Первомайській ДВК, розміщеній у сільському клубі. Деякі відвідували відразу дві дільниці.

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