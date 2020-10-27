Процес підрахунку голосів завершено в шести областях України, - ЦВК

У регіонах України завершується процес підрахунку голосів виборців на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, складання відповідних протоколів, передача їх разом з іншою виборчою документацією від дільничних виборчих комісій у сільські та міські ТВК.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Так, за інформацією, що надійшла до Секретаріату Центральної виборчої комісії, станом на 12:00 27 жовтня 2020 року, майже 26 700 дільничних виборчих комісій, що становить понад 91% від загальної кількості утворених ДВК, завершили підрахунок голосів виборців, склали про це протоколи і передали всю виборчу документацію до відповідних територіальних виборчих комісій. Цей процес повністю завершений у 6 регіонах: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Сумській, Хмельницькій і Чернівецькій областях.

Крім того, вже почався процес передачі протоколів про підсумки голосування щодо виборів депутатів районних і обласних рад від ТВК територіальних громад у районні та обласні територіальні виборчі комісії.

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