Новини • Парламентські вибори-2019

Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 93% протоколів, "слуга народу" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8%

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Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 93% протоколів, "слуга народу" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8%
На проміжних виборах до Верховної Ради по 208 одномандатному виборчому округу лідирує кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько. Він отримав понад 34% голосів і випереджає свого опонента Олега Ляшка, лідера "Радикальної партії".

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії станом на 8:07 26 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

ЦВК станом на 16.00 27 жовтня обробив 93,46% дільничних протоколів:

Анатолій Гунько від "Слуги народу" - 34,06% голосів;
Олег Ляшко від "Радикальної партії" - 31,88% голосів;
Людмила Давиденко, самовисування - 26,64% голосів;
Анатолій Гунько (самовисування) - 2,84%;
Ігор Гунько (самовисування) - 1,4%.

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Решта кандидатів набрали значно меншу кількість голосів.

Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 93% протоколів, слуга народу Гунько - 34%, Ляшко - 31,8% 01

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Топ коментарі

  • Виктор Стеценко 216e0192
    Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 93% протоколов - "слуга народа" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8% - Цензор.НЕТ 8370
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Учитывая что 5 голосов дали любовники его жены! Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 93% протоколів, "слуга народу" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8% - Цензор.НЕТ 9355
  • Шрек Баблокат
    Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 93% протоколов - "слуга народа" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8% - Цензор.НЕТ 9802
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