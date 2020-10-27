Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 93% протоколів, "слуга народу" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8%

На проміжних виборах до Верховної Ради по 208 одномандатному виборчому округу лідирує кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько. Він отримав понад 34% голосів і випереджає свого опонента Олега Ляшка, лідера "Радикальної партії".