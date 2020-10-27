Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 93% протоколів, "слуга народу" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8%
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На проміжних виборах до Верховної Ради по 208 одномандатному виборчому округу лідирує кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько. Він отримав понад 34% голосів і випереджає свого опонента Олега Ляшка, лідера "Радикальної партії".
Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії станом на 8:07 26 жовтня, передає Цензор.НЕТ.
ЦВК станом на 16.00 27 жовтня обробив 93,46% дільничних протоколів:
Анатолій Гунько від "Слуги народу" - 34,06% голосів;
Олег Ляшко від "Радикальної партії" - 31,88% голосів;
Людмила Давиденко, самовисування - 26,64% голосів;
Анатолій Гунько (самовисування) - 2,84%;
Ігор Гунько (самовисування) - 1,4%.
Решта кандидатів набрали значно меншу кількість голосів.