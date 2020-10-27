Постраждалі від акули українські туристи купалися на забороненій території, - МЗС
Про це розповіла речник МЗС Катерина Зеленко в коментарі hromadske, передає Цензор.НЕТ.
"Напад акули на них стався 25 жовтня під час підводного плавання ("сноркелінгу") в національному заповіднику Рас-Мохаммед, що розташований у районі дії офіційної заборони будь-яких видів підводного плавання", - повідомили в МЗС.
Дитина, якій ампутували руку, перебуває в реанімації в лікарні Шарм-ель-Шейха, у неї буде ща одна операція. Постраждала жінка в задовільному стані, її з відділення інтенсивної терапії перевели в стаціонарну палату. Евакуювати українців поки не планують.
У посольстві України запевнили, що постійно перебувають на зв'язку з рідними потерпілих, адміністрацією медичного закладу та українським туроператором, послугами якого скористалися туристи.
Нагадаємо, 25 жовтня під час відпочинку в Єгипті сім'я українських туристів постраждала від нападу акули. Мати отримала глибокі рани від укусів, а дитина втратила частину руки.