В Україні стартувала вакцинація від грипу, - Ляшко
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Попри те, що інфекційна хвороба, викликана вірусом грипу, зазвичай протікає у неускладненій формі, вона може призводити й до тяжкого перебігу. Особливо це стосується людей старшого віку, вагітних, осіб з хронічними хворобами, маленьких дітей. Циркуляція вірусів грипу під час пандемії COVID-19 в осінні та зимові місяці може мати важкі наслідки для вразливих груп населення. Тож важливим пріоритетом у цьому сезоні є вакцинація медпрацівників, що надають допомогу пацієнтам та реалізують заходи боротьби з COVID-19", — зазначив Ляшко.
За словами головного санлікаря, до епідсезону 2020–2021 років в Україну поставлено 500 тис. доз вакцини "Ваксігрип Тетра" (виробник — "Санофі Пастер", Франція, чотирьохвалентна); 45 тис. доз вакцини "Інфлувак ("Абботт Біолоджікалз Б.В.", Нідерланди, трьохвалентна); 120 тис. доз вакцини "Джісі Флю" ("Грін Кросс Корпорейшн", Південна Корея, трьохвалентна).