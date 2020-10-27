Філіали "Суспільного" запрошують на дебати кандидатів у мери, які виходять у другий тур

Телерадіокомпанія "UA: Суспільне" запрошує кандидатів у мери, які вийдуть до другого туру місцевих виборів, на дебати в ток-шоу "Виборчий округ. Дебати".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на корпоративний сайт "Суспільного".

Зазначають, що розклад ефірів і список запрошених учасників буде повідомлено після оголошення територіальними виборчими комісіями офіційних результатів місцевих виборів.

За словами генерального продюсера регіонального мовлення "Суспільного" Марії Фрей, філії у всіх регіонах, де відбудеться другий тур виборів міських голів, готові стати майданчиком для дебатів обраних кандидатів. Вона нагадала, що філії "Суспільного" є в кожному регіоні країни.

Формат ток-шоу "Виборчий округ. Дебати" передбачає блоки за рішенням поточних місцевих проблем, низку питань про розуміння життя жителів і населеного пункту, перехресні опитування і підсумкові виступи.

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