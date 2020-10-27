ДБР розслідує завдання 25 млн грн збитку бюджету завищенням цін на медобладнання компанією-дистриб'ютором

Слідчі ДБР повідомили про підозру в привласненні майна в особливо великих розмірах 2 посадовим особам компанії дистриб'ютора медичного обладнання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що посадові особи з метою отримання надприбутків від продажу медичного обладнання замінювали оригінальні документи виробника на підроблені, в яких вказували значно завищену вартість товарів, а продавцем вказували іншу іноземну компанію.

Такі дії призвели до штучного завищення ціни на медичне обладнання, які в березні 2019 контролювалися державою і передбачали граничну надбавку до закупівельної ціни не вище як 10%.

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Було встановлено, що поставки медичного обладнання здійснювалися безпосередньо від виробника в Україну за вдвічі нижчими цінами, ніж ті, які були вказані компанією дистриб'ютором. За попередніми підрахунками, збитки державному і місцевим бюджетам становлять близько 25 млн грн.