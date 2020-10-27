Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик

Найближчим часом Криму не варто розраховувати на серйозні опади, які виправлять ситуацію з дефіцитом води на півострові.

Про це заявив науковий керівник Гідрометцентру Росії Роман Вільфанд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Значних опадів і сильних дощів у місяці холодного півріччя очікувати не доводиться. Сильні опади бувають влітку або на початку осені, коли потужна купчаста хмарність, вибухові конвективні процеси. Зараз же різких вибухових процесів не буває. Дощі, найчастіше, монотонні, затяжні, але вони не інтенсивні. Розраховувати на те, що будуть сильні опади, які поповнять водосховища, складно", - пояснив він агентству "РИА Новости Крим".

Синоптик зазначив, що "опади, швидше за все, будуть, але не інтенсивні".

"Може випасти 35-40 міліметрів за місяць, це досить невелика кількість. Важко розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію, це нереально", - сказав Вільфанд, коментуючи посуху в Криму.

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За словами фахівця, слід чекати сильного наповнення водосховищ навесні, коли почне танути сніг у горах.

"Ситуація досить складна. Чудеса бувають, і можливо, що вродовж 10-15 днів будуть інтенсивні опади, як в Італії, наприклад. За кліматичними характеристиками таке вкрай рідко буває. Але на довгі терміни прогнозувати екстремальні опади неможливо. Тільки за 3-5 днів, але ми поки не бачимо такої ситуації", - сказав метеоролог.

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