Школи та дитсадки Бердичева переходять на дистанційне навчання через потрапляння міста в "червону" зону

В Бердичеві на Житомирщині, який потрапив у "червону" зону епіднебезпеки, школи і дитсадки переходять на дистанційне навчання.

Відповідне рішення прийняла міська комісія ТЕБ та НС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"До кінця цього тижня ще тривають канікули, а наступний тиждень навчання проходитиме дистанційно - до 6 листопада. Це попередньо до наступного розподілу території України на зони за рівнем епіднебезпеки", - сказано в повідомленні.

Канікули в бердичівських школярів вимушено почалися з 15 жовтня через зростання захворюваності серед вчителів і дітей.

Дитсадки міста з понеділка перейшли на дистанційну роботу і триватиме це до кінця наступного тижня.

В області червоний рівень епіднебезпеки встановлено в містах Бердичів, Коростень та в Бердичівському, Коростенському, Лугинському, Любарському, Черняхівському, Чуднівському районах.

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