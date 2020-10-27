"Слуга народу" Мокан про питання щодо створення вільної економічної зони на Донбасі: не всі розуміють до кінця, в якій формі вона була б
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив нардеп "Слуги народу" Василь Мокан.
"Я бачу тут дві причини. Для мене було прогнозовано, що це питання розділить українське суспільство в певній пропорції. Не всі розуміють до кінця, в якій формі була б ця вільна економічна зона. А коли ти не до кінця розумієш глибину питання, то і коректно відповісти досить складно. На мій погляд, такі ініціативи вимагають дуже серйозної, системної та детальної інформаційної політики та роз'яснювальної роботи", - зазначив нардеп.
Друга причина, на думку Мокана, полягає в ставленні людей.
"Я, як житель Західної України, Прикарпаття, знаю, що між собою люди говорять - а чому окремих регіонів повинні бути якісь привілеї, створюватися окремі зони. Чи не буде потім "параду ініціатив" з інших регіонів. Я розумію специфіку Донбасу, розумію, що є території, окуповані Росією, але це інструмент досить дискусійний, навіть серед народних депутатів немає однозначної позиції. Це питання вимагає серйозного підходу, оцінки наслідків і розуміння того, в якій формі це може бути реалізовано. Будуть якісь із цього приводу законодавчі ініціативи - будемо розглядати. Але якщо ідея ділить суспільство - то зараз є певні ризики в її реалізації", - сказав парламентар.
Нагадаємо, раніше партія "Слуга народу" оприлюднила результати близько 80% підрахованих бюлетенів опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським у день місцевих виборів.