Перерозподіл коштів із проєкту щодо діагностики онкозахворювань дозволить реалізувати його наступного року, - Кабмін

Рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів щодо перерозподілу коштів для проєкту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні" дозволяє забезпечити його повну реалізацію наступного року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Уряд за ініціативою Міністра охорони здоров'я Максима Степанова підтримав рішення Комісії щодо перерозподілу коштів із необхідністю передбачення цих коштів для завершення даного проєкту в 2021 році.

Із цією метою Мінекономіки внесено постанову, яка забезпечить виконання цього рішення наступного року. Рішення про перерозподіл буде узгоджено бюджетним комітетом.

"Додатково зазначимо, що рішення Комісії про перерозподіл було прийнято на підставі моніторингу реалізації проєкту в 2020 році (сума використаних коштів за 8 місяців поточного року становить 0,4%) і неможливості реалізації цього проєкту в 2020 році", - зазначили в Кабміні.

Усі рішення щодо перерозподілу коштів приймаються Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів, яка складається з 8 членів уряду і 17 народних депутатів членів Комітету ВР з питань бюджету. Останнє засідання Комісії відбулося 29 вересня 2020.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін передав 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини.

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