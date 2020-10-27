На Івано-Франківщині голову ОТО спіймали на хабарі 22 тис. грн за виділення землі, - Нацполіція. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Голова в змові з начальником одного з відділів ОТО вимагали з громадянина 22 000 гривень за безперешкодне надання у власність земельної ділянки площею приблизно 1,5 га для ведення сільського господарства з подальшим облаштуванням його під ставок.
Раніше поліцейські задокументували факти отримання трьох і п'яти тисяч гривень начальником одного з відділів ОТО як "авансових платежів". Останню частину хабара - 500 доларів - одержав голова територіальної громади, після чого був затриманий правоохоронцями.
Проводяться обшуки за місцем проживання і роботи фігурантів із метою виявлення і вилучення раніше отриманих грошових коштів, а також документів, "чорнових" записів та інших предметів, що належать до матеріалів кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.