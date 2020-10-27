Польський Інститут нацпам'яті в 29 пунктах виклав своє бачення співпраці з Україною

Інститут національної пам'яті Польщі опублікував документ із 29 пунктів про польсько-українське співробітництво в контексті ексгумації, поховань і пам'яті жертв воєн та геноциду.

Позиція Інституту нацпам'яті Польщі щодо польсько-української співпраці в контексті ексгумації, поховань і пам'яті жертв воєн та геноциду, доступна на сайті організації, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Інститут національної пам'яті - Комісія з переслідування злочинів проти польської нації завжди виступав за міжнародну співпрацю - також у галузі національної пам'яті, - що підтримується в дусі партнерства, взаємоповаги та поваги до правди. Держави зобов'язані пам'ятати про своїх громадян, невинно вбитих за часів поневолення та про героїв боротьби за свободу та незалежність",- читаємо в першому пункті позиції.

Інститут національної пам’яті також нагадав, що у 20 столітті і поляки, і українці були жертвами тоталітарних сил та злочину геноциду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Домовилися з главою Інституту нацпам'яті Польщі про зустріч у листопаді для переговорів щодо найбільш чутливих тем, - Дробович

"Пам'ять про них також є універсальним викликом для обох країн. Це виражається прагненням забезпечити жертвам злочинів гідне поховання та протидію будь-якій формі прославлення військових структур та організацій, які скоїли військові злочини, злочини проти миру та злочини проти людства. Таке розуміння поваги для жертв може і повинно об'єднати обидві країни у галузі добросусідської співпраці", - додано.

На думку Інституту національної пам’яті, обидві нації не повинні розділяти виклики, пов’язані із зусиллями щодо забезпечення гідних поховань жертв геноциду.

"Обов'язок проведення ексгумацій та допомоги у перенесенні останків невинно вбитих чоловіків, жінок та дітей із смертних ям у могили, як вираз пам'яті та поваги до них, також повинен об'єднати обидві нації. Однак інтересам України, Польщі та інших народів відповідає абсолютне засудження всіх форм геноциду", - зазначив польський Інститут нацмап’яті.

Інститут національної пам’яті також наголосив, що Польща поважає українські прагнення зберігати пам’ять та місця поховань тих українських воїнів, які брали участь у взаємних українсько-польських та польсько-українських боях у 1918-1919 роках.

Також читайте: Політичне питання історичної пам'яті у відносинах України й Польщі повністю знято, - Зеленський

"Ми очікуємо подібної поваги до польських жертв конфліктів тих років - до їх кладовищ та їх права на гідне поховання. Польща, як держава-переможниця в цьому конфлікті, яка в міжвоєнний період своїми кордонами охоплювала спірні території, ніколи не вважала допустимим, щоб масові злочини щодо мирних мешканців були способом остаточно вирішити питання про їх приналежність"- підкреслив Інститут, а також зазначив, що в останні роки польська сторона дала згоду на будівництво низки українських місць пам’яті на своїй території.