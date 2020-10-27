Київські школи після канікул повернуться до очного навчання, - КМДА

Школи в Києві після канікул, з 29 жовтня, повернуться до очного навчання. У дистанційному форматі працюватимуть лише сім шкіл столиці.

Про це повідомила глава департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації Олена Фіданян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У четвер ми повертаємося до освітнього процесу... У нас вже є повна статистика, хто повертається, в якій кількості, що у нас зі станом здоров'я дітей і педагогічних колективів. Поки статистика, яку ми отримали сьогодні, є для нас втішною. Ми передбачаємо, що в дистанційному форматі працюватимуть лише сім шкіл із четверга. Вчителі, які мають підтвердження на захворювання коронавірусом у нас 1,5% від загальної кількості співробітників", - сказала Фіданян.

За її словами, формат повернення до освітнього процесу в різних школах залежатиме від того, яка обстановка з захворюваністю в кожному окремому закладі.

Як повідомлялося, з 21 по 29 жовтня школярі Києва пішли на канікули.

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