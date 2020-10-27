Новини • Місцеві вибори-2020

Борщагівська ТВК блокує прийом документів з дільниць, на яких перемагає кандидат від "ЄС" Кудрик, - заява "ЄС"

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Борщагівська ТВК блокує прийом документів з дільниць, на яких перемагає кандидат від "ЄС" Кудрик, - заява "ЄС"
У Київській територіальній організації "Європейської Солідарності" заявляють про підготовку в Борщагівській ОТГ фальсифікації при підрахунку голосів на місцевих виборах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Киев Власть" про це йдеться в заяві Київської територіальної організації "Європейської Солідарності".

"В даний момент Борщагівська сільська територіальна виборча комісія блокує прийом документів з дільниць, де перемагає кандидат на пост глави Борщагівської ОТГ від "Європейської Солідарності" Олесь Кудрик", - заявляють у партії.

"На цей момент ТВК приймає протоколи з усіх дільниць, на яких зафіксовано однакові результати, або перемога конкурентів, з дільниць, де перемагає Кудрик - прийом навмисно затягується", - підсумували в "ЄС".

За результатами паралельного підрахунку, який проводила партія "Європейська Солідарність", Олесь Кудрик перемагає на виборах глави Борщагівської ОТГ з відривом від найближчого конкурента в 7,5%.

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Топ коментарі

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Вот вам плоды ЗЕлёной демократии!
  • Стрелок
    Борщаговская ТИК блокирует прием документов с участков, на которых побеждает кандидат от "ЕС" Кудрик, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 8012
  • Igor Kariy
    Зеленожопую малоросскую нечисть еще и не вышвырнуть из власти,цепляются как шапкокрад перед побегом.
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