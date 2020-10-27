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На Сумщині двоє співробітників поліції упіймалися на хабарі 60 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

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У Сумській області на отриманні хабаря упіймалися заступник начальника і начальник карного розшуку одного з відділень поліції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

На Сумщині двоє співробітників поліції упіймалися на хабарі 60 тис. грн, - прокуратура 01

За даними слідства, правоохоронці вимагали грошові кошти від підприємця, який займався лісозаготівлею і реалізацією деревини за нестворення перешкод у господарській діяльності. Загалом співробітники поліції мали на меті отримати грошові кошти в сумі близько 60 тис.грн.

27 жовтня обох поліцейських затримали під час одержання частини хабаря в розмірі 17,5 тис.грн.

На Сумщині двоє співробітників поліції упіймалися на хабарі 60 тис. грн, - прокуратура 02

Зараз тривають першочергові слідчі дії, затриманим у порядку ст. 208 КПК України готуються повідомлення про підозру і вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від посад.

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Топ коментарі

  • Aleksandr Ermak
    Вся нечисть. все лодыри идут работать в мусарню.Все мусора и их дети идут в депутаты и президенты
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Мент ,це не фах,це спосіб життя !!!Як його не називай, мент залишиться ментом !!!))
  • Татьяна Лайф
    Кому что- а эти 'работают', и никакой коронавирус их не запугает
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