Мінветеранів винесло на громадське обговорення концепцію формування позитивного образу ветерана

Міністерство у справах ветеранів України пропонує для громадського обговорення Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції формування та підтримки позитивного образу ветерана війни у суспільстві".

У публікації на сайті відомства уточнюється, що проєкт акта розроблено з метою досягнення мети 11.2. "Пам'ять і повага" Програми діяльності Кабінету Міністрів України (постанова від 12 червня 2020 року № 471) "щодо здійснення системної політики щодо формування позитивного сприйняття ветерана війни суспільством шляхом розробки і реалізації комплексної програми героїзації образу захисника - зразка героїзму і патріотизму", інформує Цензор.НЕТ.

У міністерстві констатують наявність проблеми упередженого ставлення до ветеранів, яку пропонується вирішити за допомогою:

- удосконалення нормативно-правової бази у сфері формування позитивного образу ветерана війни (зміна законодавства, реалізація державних заходів з інформаційної безпеки, тобто протидія дезінформації щодо ветеранів і т.п.);

- моніторинг та оцінювання суспільної думки щодо образу ветеранів війни, впровадження заходів реагування (дослідження сформованого у суспільстві образу ветерана війни, і необхідне реагування за результатами таких моніторингів);

- співпраця з міжнародними організаціями громадянського суспільства та урядовими організаціями інших країн, що мають успішний досвід реінтеграції ветеранів війни у суспільство;

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- інформаційне забезпечення формування позитивного образу ветерана війни (популяризація позитивного образу в ЗМІ, проведення просвітницьких кампаній, конкурсів, інших заходів, виробництво кіно- та відеофільмів, підготовка інформаційних матеріалів тощо);

- координація діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері формування і підтримки позитивного образу ветерана війни (наприклад, створення умов для тиражування історій успіху, популяризації досягнень і здобутків ветеранів війни у цивільному житті);

- співпраця з організаціями громадянського суспільства (наприклад, організаційна і фінансова підтримка на конкурсній основі програм, мета яких - формування позитивного образу ветеранів);

- співпраця із засобами масової інформації (проведення просвітницьких заходів - форумів, конференцій, круглих столів тощо);

- співпраця з українськими та міжнародними бізнесовими організаціями з метою підтримки ветеранів війни та ветеранського підприємництва (*наприклад, проведення адвокаційних кампаній, покликаних збільшити залученість бізнесових організацій у наданні послуг з навчання, менторства, а також фінансової/грантової підтримки ветеранському підприємництву).

"Зауваження і пропозиції до проєкту розпорядження від фізичних та юридичних осіб, інститутів громадянського суспільства приймаються до 05 листопада 2020 року у письмовому та/або електронному вигляді на адресу Міністерства у справах ветеранів України: провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001, е-mail: [email protected]", - говориться в повідомленні.