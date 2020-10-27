Новини • Місцеві вибори-2020

Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10

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Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10
Стало відомо скільки мандатів отримають партії, які пройшли до Київської міської ради.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив екснардеп, член списку "ЄС" до Київради Леонід Ємець, інформує Цензор.НЕТ.

"Новий склад Київради: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10. Цифри - це мандати , якщо хтось не зрозумів", - написав Ємець.

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Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: ЄС - 31, Удар - 30, Єдність - 13, Слуга народу - 12, Батьківщина - 12, ОПЗЖ - 12, Голос - 10 01

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 2584
  • Герхард
    Эх. Повысить бы проходной барьер в столице до 15. Стало известно сколько мандатов получат партии в Киевсовете: "ЕС"- 31, "Удар" - 30, "Еднисть" - 13, "Слуга народа" - 12, "Батькивщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 1995
  • Прощай немытая раССея
    Зонтику Верещук посвящается.... Стало известно сколько мандатов получат партии в Киевсовете: "ЕС"- 31, "Удар" - 30, "Еднисть" - 13, "Слуга народа" - 12, "Батькивщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 1326
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