Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10

Стало відомо скільки мандатів отримають партії, які пройшли до Київської міської ради.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив екснардеп, член списку "ЄС" до Київради Леонід Ємець, інформує Цензор.НЕТ.

"Новий склад Київради: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10. Цифри - це мандати , якщо хтось не зрозумів", - написав Ємець.

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